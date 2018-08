Um rapaz de 16 anos foi encontrado inconsciente no último dia do Festival Lollapalooza, que se realizou em Chicago, nos Estados Unidos, no passado fim de semana.



Identificado como Evan Kitzmiller, o adolescente foi transportado para um hospital local, onde o seu óbito viria a ser declarado.



Em comunicado, a organização do festival lamentou o sucedido, acrescentando não ter mais informação a dar à imprensa.



Em entrevista ao jornal Chicago Tribune, a mãe do rapaz, Melissa Kitzmiller, afirmou que o seu filho assistiu aos quatro dias do festival, e que falou com ela pela última vez às seis da tarde de domingo, duas horas antes ser encontrado sem sentidos.

A mãe de Evan acredita que o filho terá tido um ataque e consequente paragem cardíaca.



Esta é a segunda morte na história do festival, depois de um homem de 39 anos ter falecido na edição de 2009.

Este ano, o Lollapalooza realizou-se entre 2 e 5 de agosto, com concertos de Bruno Mars, The Weeknd, The National, Jack White, Arctic Monkeys e Travis Scott, entre muitos outros.

Entretanto, segundo a Rolling Stone, o fim de semana passado foi especialmente violento na cidade de Chicago, com 75 pessoas a serem atingidas a tiro entre sexta à tarde e segunda de manhã. 12 pessoas morreram na sequência de confrontos que a polícia diz estarem ligados sobretudo a gangues. A maior parte das vítimas foram atacadas no domingo de manhã, o último dia de Lollapalooza, acrescenta a Rolling Stone: em apenas sete horas, 41 pessoas sofreram sofrimentos causados por armas de fogo.