Demi Lovato já teve alta hospitalar, tendo sido transferida para uma clínica de desintoxicação após ter sofrido uma overdose de drogas há duas semanas.

Segundo a revista People, a cantora deu entrada na unidade de tratamento de toxicodependência no passado dia 4 de agosto, imediatamente após sair do hospital.

"A Demi tem uma longa viagem pela frente, mas com todo o amor [que tem recebido], essa viagem poderá ser positiva", explicou uma fonte próxima da cantora a essa mesma revista.

Recorde-se que a cantora publicou recentemente um pequeno comunicado no Instagram, onde afirma que se irá concentrar na sua sobriedade e recuperação. "Preciso de tempo para me curar, me concentrar na minha sobriedade e na minha recuperação. O amor que me mostraram nunca será esquecido".