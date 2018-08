Robert Redford anunciou que o filme "The Old Man & The Gun" será o seu derradeiro papel enquanto ator.

"Para mim é o fim em termos de representação. Depois, vou seguir para a reforma. Ando nisto desde os 21 anos. Já chega. Porque não sair com algo tão positivo?", avançou o ator de 81 anos à revista 'Entertainment Weekly'.

Neste filme de David Lowery, que deverá estrear em novembro no nosso país, Redford desempenha o papel de Forrest Tucker, um ladrão de bancos especialista em fugas da prisão com um percurso de 60 anos no mundo do crime. "Ele roubou 17 bancos, foi apanhado 17 vezes e foi para a cadeia por 17 ocasiões. Mas também fugiu 17 vezes", afirmou Redford sobre o criminoso falecido em 2004. "Questiono-me se ele não quereria ser sempre apanhado, de forma a poder experienciar o que lhe dava real entusiasmo na vida, que era escapar".

Redford, que também é produtor do filme, integra um elenco do qual fazem parte Sissy Spacek, Danny Glover, Casey Affleck e o músico Tom Waits.

Sobre o fim da sua carreira enquanto realizador de cinema, Redford não é conclusivo. "Vamos ver". O fundador do festival de Sundance venceu um Óscar de Melhor Realizador com "Gente Vulgar" (1980), tendo sido nomeado na mesma condição com "Quiz Show" (1994). Surpreendentemente, nunca ganhou a estatueta mais importante de Hollywood como ator, tendo sido nomeado apenas uma vez, em 1973, por um papel no filme "A Golpada", onde contracenou com Paul Newman.