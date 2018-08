Falta ainda percorrer um longo caminho até se chegar a um novo álbum dos Pearl Jam. O baixista Jeff Ament, em declarações a uma rádio do estado do Montana, afirmou que a banda ainda só completou metade do disco.

"Estamos mesmo a meio, há muito trabalho ainda a fazer. Mal acabemos estes espetáculos, voltaremos a ele. Espero eu", disse o músico, revelando que os encontros para trabalhar no próximo álbum têm sido apenas ocasionais. O último trabalho, "Lightning Bolt", foi lançado em 2013 e o seguinte, devido aos atrasos na sua feitura, só deverá sair em 2019.

Recorde-se que a banda norte-americana regressou recentemente a Portugal, tendo atuado no último dia do festival NOS Alive, em Algés.