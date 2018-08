Lady Gaga foi forçada a pedir desculpa à família do modelo Rick Genest, mais conhecido como "Zombie Boy", após ter dito que este se suicidou.

"Por respeito à família do Rick, ao próprio e ao seu legado, peço desculpa se falei cedo demais. Não há testemunhas ou provas que corroborem qualquer motivo para a sua morte. Não quero propagar uma conclusão injusta", escreveu, no Twitter.

Ainda não se sabe o que terá provocado a morte de "Zombie Boy", que se tornou conhecido após participar no vídeo para 'Born This Way', de Lady Gaga.

O modelo morreu após cair do quarto andar do prédio onde morava, tendo as autoridades pensado num possível suicídio. No entanto, a família acredita que a sua queda terá sido acidental e não deliberada.