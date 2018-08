Demi Lovato falou pela primeira vez ao público desde a overdose de drogas que sofreu há algumas semanas, e que obrigou à sua hospitalização.

A cantora publicou um pequeno comunicado no Instagram, no qual refere ter sido sempre "sincera acerca da [sua] toxicodependência", admitindo que é algo que tem de "superar".

"Quero agradecer a Deus por me manter viva. Aos meus fãs, estou agradecida por todo o carinho e apoio prestado nestas últimas semanas", continuou.

"Preciso de tempo para me curar, me focar na minha sobriedade e na minha recuperação. O amor que me mostraram nunca será esquecido".

Leia aqui o comunicado de Demi Lovato, na íntegra: