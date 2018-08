Apesar de a sua banda estar constantemente no topo das tabelas de vendas relativas ao rock, Dan Reynolds, vocalista dos Imagine Dragons, prefere não ser apelidado de "estrela rock".

"Prefiro que digam que sou uma estrela pop", disse, no Twitter, acrescentando: "quero mudar a cultura popular e criar música que leva luz às massas. Não quero impressionar-vos com a minha indiferença, com o quão drogado estou, com a quantidade de mulheres com quem durmo".

"Relaciono-me com a atitude rock de ser eu próprio, sem rodeios, lutar pelo que acredito e protestar contra o que está errado. Não é o que vejo no mundo das 'estrelas rock' de hoje em dia. Vi-o nos anos 90; hoje só vejo egoísmo e narcisismo", continuou.

Após ser confrontado por um fã, que lhe disse que essas características que Reynolds despreza não estão presentes apenas no rock mas em muita da música de hoje, o vocalista admitiu isso mesmo:

"É verdade. Doravante tratem-me como 'aquele branco que esteve errado durante muito tempo sobre muitas coisas e que agora está a tentar mudar, que grita muito na sua música e gosta de compor coros bombásticos e escrever frases longas", disse.

Recorde-se que os Imagine Dragons têm encontro marcado com o público português no próximo dia 4 de setembro, atuando na Altice Arena, em Lisboa, com a primeira parte a cargo dos Vaccines. Os bilhetes estão à venda em todos os locais habituais a preços que vão dos 36 euros aos 59 euros.