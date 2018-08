Os Smashing Pumpkins atuaram esta quinta-feira em Holmdel, Nova Jérsia, numa celebração especial do seu 30º aniversário.

A banda norte-americana contou com a ajuda de vários convidados, entre os quais Courtney Love, Chino Moreno (Deftones), Peter Hook (Joy Division / New Order) e Davey Havok (AFI).

Os Pumpkins não quiseram, no entanto, deixar créditos por mãos alheias, interpretando 'Snail' pela primeira vez em 18 anos, juntamente com um dos temas favoritos dos fãs: 'Bodies'.

Mark McGrath, vocalista dos Sugar Ray, subiu também a palco para interpretar, na companhia dos Smashing Pumpkins, o grande êxito da sua banda - 'Fly' - e ainda 'Breaking the Law', dos Judas Priest.

Já Courtney Love cantou 'Celebrity Skin' e 'Malibu', canções das "suas" Hole, escritas em parecia com Billy Corgan - seu antigo namorado. E interpretou, com este, 'Bullet With Butterfly Wings'.

Peter Hook, pai de Jack Bates, baixista que substituiu D'arcy Wretzky na digressão de reunião dos Smashing Pumpkins, também não esqueceu o seu passado tocando 'Age of Conset', dos New Order, e 'Transmission' e 'Love Will Tear Us Apart', dos Joy Division, na companhia da banda.

Veja aqui o alinhamento completo do concerto:

Rocket

Siva

Rhinoceros

Zero

The Everlasting Gaze

Stand Inside Your Love

Thirty-Three

Eye

Soma

Blew Away

Mayonaise

Bodies (c/ Chino Moreno)

Snail (c/ Chino Moreno)

Tonight, Tonight

Stairway to Heaven (Led Zeppelin)

Cherub Rock (c/ Dave Keuning e Mark Stoermer [The Killers])

1979 (c/ Dave Keuning e Mark Stoermer [The Killers])

Fly (Sugar Ray) (c/ Mark McGrath)

Breaking the Law (Judas Priest) (c/ Mark McGrath)

Today

Celebrity Skin (Hole) (c/ Courtney Love)

Malibu (Hole) (c/ Courtney Love)

Bullet With Butterfly Wings (c/ Courtney Love)

Age of Consent (New Order) (c/ Peter Hook)

Transmission (Joy Division) (c/ Peter Hook e Davey Havok)

Love Will Tear Us Apart (Joy Division) (c/ Peter Hook, Davey Havok e Courtney Love)