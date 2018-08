Madonna partilhou as suas impressões sobre o primeiro ano de residência em Portugal numa entrevista à Vogue Italia.

"Digo sempre que Portugal é governado pelos três 'F': 'Fado', 'Futebol' e 'Fátima'", afirmou. "É um país muito católico, o que me agrada. Lembra-me Cuba no sentido em que as pessoas não têm muitas posses, mas podes abrir a porta de qualquer casa, dobrar qualquer esquina, e irás sempre ouvir música".

"Ouve-se muito fado, muito kuduro de Angola, e muito jazz da velha guarda, o que é incrível. Conheci muitos músicos fantásticos e trabalhei com muitos deles no meu disco, pelo que Lisboa influenciou a minha música e o meu trabalho. Como não?", rematou.

Madonna falou, também, do facto de ser uma figura pública "à solta" por Lisboa: "As pessoas deixam-me em paz. De vez em quando alguém pede-me uma foto ou um autógrafo, mas ando muitas vezes por aí e não me incomodam", revelou.