Lady Gaga mostrou a sua tristeza pela morte de Rick “Zombie Boy” Genest, ator e modelo que participou num dos seus vídeos, o do êxito 'Born This Way', de 2011.

O canadiano de 32 anos foi encontrado sem vida em sua casa, em Montreal, no Canadá.

A fazer fé na mensagem de Lady Gaga aos seus fãs, Rick Genest, de 32 anos, ter-se-á suicidado.

“O suicídio do meu amigo Rick Genest, Zombie Boy, é mais do que devastador. Temos de trabalhar mais para mudarmos a cultura, para trazermos a saúde mental para a ordem do dia e para acabarmos com o estigma e o silêncio. Se estão a sofrer, liguem a um amigo ou um familiar. Temos de nos salvar uns aos outros”.

Conhecido pelas tatuagens que lhe cobriam todo o corpo, Rick Genest participou em numerosas campanhas publicitárias e foi fotografado para revistas como a GQ e a Vogue.

O modelo fez a sua primeira tatuagem depois de, aos 15 anos, ser operado a um tumor no cérebro. “Acho que a partir daí me tornei obcecado pelo mórbido e pelo macabro”, explicou ao jornal Mirror há dois anos.

Genest detinha os recordes de maior número de tatuagens de insetos (176) e de ossos.

No vídeo de 'Born This Way', Rick Genest surge por volta dos 4 minutos e dez segundos: