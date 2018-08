Os britânicos James regressam a Portugal no final deste mês, sendo uma das últimas confirmações do cartaz do EDP Vilar de Mouros, que acontece na localidade minhota de 23 a 25 de agosto.

Além da banda de Tim Booth, que recentemente esteve no Rock in Rio, foram anunciados concertos dos britânicos Kitty Daisy & Lewis, Scarecrow Paulo (o projeto de Paulo Pedro Gonçalves, ex-Heróis do Mar), Cavaliers of Fun e Luís Severo.



Os bilhetes para o EDP Vilar de Mouros custam 35 euros (um dia) e 70 euros (passe de três dias, com direito a campismo).



Veja aqui o cartaz completo.



23 de agosto

Pretenders

Peter Murphy 40 years of BAUHAUS celebration featuring DAVID J

Human League

PIL

Plastic People

Cavaliers of Fun



24 de agosto

Incubus

Editors

David Fonseca

GNR

Kitty Daisy & Lewis

Scarecrow Paulo



25 de agosto

James

dEUS

Los Lobos

Crystal Fighters

John Cale

Luís Severo