Madonna é a estrela de capa da edição de agosto da reputada revista de moda 'Vogue Italia'. A sua vida em Lisboa é o tema da entrevista e da produção fotográfica.

Naquela que é a sua primeira grande produção fotográfica em Portugal, a cantora norte-americana, que agora vive em Lisboa, surge passeando com os filhos em locais como uma herdade na Arrábida ou em ambiente musical no Tejo Bar (em Alfama), com Dino D'Santiago, artista português e seu amigo.

A revista italiana publicou agora dois vídeos que mostram o lado de trás da produção com a artista norte-americana, ambos musicados com temas de Dino D' Santiago. Veja-os aqui: