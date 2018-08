Os Dead Combo anunciaram esta semana que continuarão na estrada com a presente digressão, de promoção ao seu mais recente álbum, "Odeon Hotel", não obstante o problema de saúde de que sofre Pedro Gonçalves.

"Após ponderada reflexão e apesar da doença grave que afeta o Pedro Gonçalves, os Dead Combo decidiram, por vontade do Pedro e do Tó e de toda a banda que os acompanha na tour de apresentação do seu mais recente disco, 'Odeon Hotel', manter todos os restantes concertos da tour, ainda que o Pedro possa não conseguir participar nalguns deles. Nos concertos em que o Pedro não conseguir participar, será substituído por António Quintino, que já integra a formação dos Dead Combo nesta tour", escreveu a banda portuguesa, agradecendo o apoio dos seus fãs e pedindo que sejam respeitados "o repouso e a privacidade" de Pedro Gonçalves.

Este ano, os Dead Combo lançaram "Odeon Hotel". A 12 de agosto, a banda tem concerto marcado no festival Bons Sons, em Tomar, e a 18 no Festival Paredes de Coura. A 8 de setembro deverão estar na Festa do Avante e a 24 de outubro na Casa da Música, no Porto. Todas as datas podem ser consultadas aqui.

Veja aqui a mensagem dos Dead Combo:

Recorde aqui a entrevista dos Dead Combo à BLITZ, este ano.

1 / 9 Rita Carmo 2 / 9 Rita Carmo 3 / 9 Rita Carmo 4 / 9 Rita Carmo 5 / 9 Rita Carmo 6 / 9 Rita Carmo 7 / 9 Rita Carmo 8 / 9 Rita Carmo 9 / 9 Rita Carmo

A BLITZ deseja a Pedro Gonçalves uma rápida recuperação.