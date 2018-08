Os estúdios Warner Bros. estarão a pensar trazer de volta um dos extraterrestres mais conhecidos - e acarinhados - por todo o mundo: Alf.

Segundo o website The Hollywood Reporter, os guionistas originais, Tom Patchett e Paul Fusco, estarão já a trabalhar na sequela, que se focará no regresso de Alf à terra.

O projeto está ainda numa fase muito precoce, não havendo para já qualquer previsão sobre a sua data de estreia.

Recorde-se que, em Portugal a série foi transmitida entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, na RTP, com o título de “Alf, Uma Coisa do Outro Mundo” e anos mais tarde na TVI, numa versão dobrada em português do Brasil com o título “ALF, o ETeimoso”.