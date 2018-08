Madonna relembrou a fadista Celeste Rodrigues, falecida esta quarta-feira aos 95 anos, e com quem privou por diversas vezes.

A cantora norte-americana publicou, no Instagram, um vídeo de Celeste a interpretar 'A Noite do Meu Bem', samba-canção de Dolores Duran.

"Tenho muita sorte por ter conhecido e cantado com esta lenda absoluta do fado. Que descanse em paz", escreveu.

Antes, Madonna já tinha assinalado a morte da fadista com uma fotografia na qual surge a seu lado, tirada durante a última passagem de ano, quando Madonna convidou Celeste para a sua festa privada, em Nova Iorque.

"Descanse em paz, Celeste Rodrigues. Rainha do fado", pode ler-se, na foto.

Em dezembro, ambas as artistas cantaram juntas durante um convívio em Lisboa, interpretando 'Can't Help Falling In Love', canção de Elvis Presley.

"Foi espantoso sentar-me ao lado da lenda viva Celeste Rodrigues. Uma das minhas canções favoritas", escreveu, então, Madonna.

Pouco depois, no mesmo local, a cantora registou ainda um tributo a Cesária Évora na presença de Celeste Rodrigues. "Um pequeno tributo à grande Cesária Évora com Dino D'Santiago, Eva e a lendária fadista Celeste Rodrigues. Saudades", comentou.