“Kevin Morby 1988” - é o que diz a camisola do Futebol Clube do Porto que o músico norte-americano enverga nas fotos que partilhou no Instagram, como “preparação” para o Vodafone Paredes de Coura, onde atua a 17 de agosto.



“Obrigado ao FC Porto/Pedro pela camisola oficial. Obrigado ao Porto por ser a minha cidade favorita da Europa. Obrigada à Super Bock pela dor de cabeça. Obrigada a 1988 por ser o ano em que nasci. Obrigado ao Jarv pela foto. Vou usar isto em Paredes de Coura, se não se importarem”, escreveu o autor de “City Music”, álbum de 2017 que virá apresentar ao Minho.

Veja aqui os posts de Kevin Morby, que já tocou em Paredes de Coura em 2016.