Em dezembro de 2017, Madonna juntou a sua voz à de Celeste Rodrigues, veterana fadista e irmã de Amália Rodrigues, falecida esta quarta-feira aos 95 anos.

A canção interpretada num convívio lisboeta foi "Can't Help Falling In Love", interpretado originalmente por Elvis Presley. "Elvis segue-me para todo o lado. Foi espantoso sentar-me ao lado da lenda viva Celeste Rodrigues. Uma das minhas canções favoritas", escreveu Madonna no Instagram.

No mesmo local, a cantora registou outro momento musical, uma homenagem à cantora cabo-verdiana Cesária Évora. "Uma noite típica de Lisboa. Um pequeno tributo à grande Cesária Évora com Dino D'Santiago, Eva e a lendária fadista Celeste Rodrigues. Saudades", escreveu Madonna na legenda.

Na passagem de ano, a cantora norte-americana convidaria mesmo Celeste Rodrigues, irmã de Amália, para a sua festa em Nova Iorque.