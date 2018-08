Peter Murphy anunciou esta semana uma nova digressão mundial, na qual se juntará ao baixista David J para celebrar os 40 anos do grupo que formaram: os Bauhaus.

A dupla irá interpretar, na íntegra, os temas de "In the Flat Field", álbum de estreia dos Bauhaus editado em 1980 pela 4AD, para além de outros grandes êxitos do grupo.

A digressão irá passar por três continentes - Oceania, Europa e América - tendo início oficial a 18 de outubro, em Wellington, na Nova Zelândia.

Antes disso, David J e Peter Murphy irão passar por Portugal para apresentar este mesmo espetáculo no festival de Vilar de Mouros, no primeiro dia do evento, 23 de agosto.

Recorde-se que os Bauhaus chegaram ao fim em 2008, após uma segunda reunião que rendeu um novo álbum ("Go Away White", 2008) e uma digressão que passou por Portugal - onde, aliás, deram o seu último concerto de sempre, mesmo sem o saber.