Morreu a fadista Celeste Rodrigues, aos 95 anos, confirmou o neto, Diogo Varela Silva.

"É com um enorme peso no coração, que vos dou a notícia da partida da minha Celestinha, da nossa Celeste. Hoje deixou uma vida plena do que quis e sonhou, amou muito e foi amada, mas acima de tudo, foi a pedra basilar da nossa família, da minha mãe, da minha tia, dos meus irmãos, sobrinhos e filhos, somos todos orgulhosamente fruto do ser humano extraordinário que ela foi”, escreveu no Facebook.

Nascida em Alpedrinha, no Fundão, em 14 de março de 1923, a irmã de Amália Rodrigues iniciou a carreira há 73 anos, ao aceitar o convite feito pelo empresário José Miguel (1908-1972), detentor de vários teatros e casas de fado, entre os quais o Café Casablanca. Do seu repertório constam, entre outros temas, "A Lenda das Algas" e o "Fado das Queixas".

Estreou-se no Casablanca, no Parque Mayer, em 1945 com a ajuda da irmã Amália. Pouco depois, é contratada para apresentações em Madrid e no Brasil, acompanhando Amália.

No regresso a Lisboa é figura de de destaque em casas de fado da capital - Café Latino, Marialvas, Café Luso ou a mesma Adega Mesquita onde foi descoberta. Volta ao Brasil no início da década de 50, atuando no restaurante Fado, propriedade de Tony de Matos em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Casou aos 30 anos com o ator Varela Silva, com quem abriu uma casa de fados, A Viela. Ao fim de quatro anos, a casa da Rua das Taipas é fechada e Celeste passa a integrar o rol de fadistas da Parreirinha de Alfama, sob a alçada de Argentina Santos.

Ao longo da década de 50, continuou a atuar no Brasil e foi várias vezes cantar às então províncias ultramarinas. A sua voz foi das primeiras a fazerem-se ouvir na televisão portuguesa, logo no período experimental da RTP, em 1956.

Na sombra de Amália, estrela maior, fez carreira sobretudo nas casas de fados, popularizando temas como 'A Lenda das Algas' ou o 'Fado das Queixas'. O seu maior êxito foi 'Olha a Mala', de Manuel Casimiro.

Era uma das fadistas mais velhas no ativo, não tendo parado de cantar até aos dias de hoje. O seu último disco, "Fado Celeste", foi editado em 2007 na Holanda, e três anos depois a sua vida e obra foram alvo de um documentário com o mesmo nome realizado pelo neto, Diogo Varela Silva.

A 8 de junho de 2012 o então Presidente da República Aníbal Cavaco Silva atribuiu-lhe o grau de Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique.

