Madonna é a capa da mais recente edição da Vogue Italia. A revista revista de moda de moda publica uma produção fotográfica com a artista em vários locais em Lisboa e arredores, um ângulo proposto pela própria homenageada.

Numa altura em que está prestes a celebrar 60 anos de vida (o aniversário é a 16 de agosto), Madonna deu também uma entrevista na qual, entre outros assuntos, aborda a integração dos seus filhos mais novos - David Banda e Mercy James, ambos com 12 anos, e as gémeas Estere e Stella, de 5 - na capital portuguesa.

"O mais espantoso é a forma resiliente com que abraçaram tudo, especialmente a música, dança, futebol e outros desportos - aspetos que as ligam a outras pessoas tornam a adaptação mais fácil. Aprenderam a falar português ao interagirem com outras pessoas, não por estarem sentados na sala de aulas a aprender da maneira didática, a escrever no quadro. Em vez disso, fazem-no de forma divertida e interativa", afirma.

Sobre o futuro das crianças, Madonna sublinha que "apenas quero que sejam bons seres humanos que tratem outros seres humanos com dignidade e respeito, independentemente da cor da pele, religião ou género. Isso é o mais importante Se se tornam no próximo Picasso ou no Cristiano Ronaldo, isso é apenas a cereja em cima do bolo".

Na entrevista à Vogue, a cantora revela também que o próximo álbum foi fortemente influenciado pela experiência em Lisboa.