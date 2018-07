A duas semanas de celebrar 60 anos, Madonna está na capa da Vogue italiana.

Naquela que é a sua primeira grande produção fotográfica em Portugal, a cantora norte-americana, que agora vive em Lisboa, surge passeando com os filhos em locais como uma herdade na Arrábida ou em ambiente musical no Tejo Bar (em Alfama), com Dino D'Santiago.

Na entrevista, Madonna fala sobre a sua nova vida em Lisboa, acompanhando os filhos - e em particular David Banda, que veio para Portugal para jogar futebol, revelou o editor da revista, Emanuele Farneti, em declarações ao site WWD. Segundo Farneti, foi Madonna que sugeriu o “ângulo” Lisboa, preferindo abordar o presente do que o seu passado.



“Ela está muito feliz e romântica e isso percebe-se nas fotos, onde se deixa fotografar com aqueles que mais ama”, acrescentou na mesma entrevista o diretor criativo da Vogue Itália, Giovanni Bianco.



Além da família, Madonna fala, na entrevista à Vogue Itália, sobre a sua paixão pela música e pelo hipismo, bem como sobre o seu projeto social no Maláui.



Veja aqui algumas fotos desta produção fotográfica, da autoria de Mert Alas e Marcus Pingott.