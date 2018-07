Morreu Sam Mehran, vocalista dos Test Icicles. O músico britânico contava 31 anos e a causa da sua morte não foi revelada.

A morte de Mehran foi comunicada este domingo por Zak Mering, do GunkTV Records, editora que lançou os últimos trabalhos de Mehran, sob designação Outer Limits Recordings.

"A tua falta vai ser sentida e serás amado por muita gente para sempre", pode ler-se na nota publicada no Instagram. "Foi o músico mais talentoso com o qual tive o prazer de conviver, como amigo, de forma muito próxima. Sei que estás num sítio melhor, irmão. Não serás esquecido".

Sam Mehran deu-se a conhecer nos Test Icicles, banda dance-punk formada em 2004 e da qual fazia também parte Devonte Hynes, que mais tarde se popularizaria como Lightspeed Champion, como produtor de estrelas pop (Solange, Sky Ferreira) e, enquanto músico, no projeto Blood Orange. O grupo não duraria mais do que três anos, separando-se um ano depois do seu único álbum, "For Screening Purposes Only" (2005). Mehran e Hynes tinham apenas 18 anos quando o trio se separou.