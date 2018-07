No voo Barcelona-Porto que transportou Caetano Veloso e os seus filhos Moreno, Tom e Zeca ao nosso país, domingo à noite, os passageiros portugueses não quiseram passar em claro a presença do vulto brasileiro e cantaram em coro 'Sozinho'.

Neste vídeo divulgado pela mulher do artista, Paula Lavigne, é possível ver o embaraço dos filhos do artista brasileiro (que escondem, timidamente, as suas cabeças) e, no final, um Caetano Veloso sorridente e agradado pela homenagem.

Após o concerto desta segunda-feira no Coliseu do Porto, Caetano e filhos partem para Lisboa, onde darão dois concertos - quarta (1 de agosto) e quinta-feira (2 de agosto) no Coliseu dos Recreios.