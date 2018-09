BEACH HOUSE

25 de setembro, Coliseu de Lisboa, 28 euros

26 de setembro, Teatro Sá da Bandeira, Porto, 28 euros



MERCURY REV (tocando “Deserter's Songs”)

Lux, Lisboa

27 de setembro

26 euros



LOW

Lisboa ao Vivo, Lisboa

29 de setembro

26 euros

JOSÉ GONZÁLEZ COM STRING THEORY

2 de outubro, Coliseu de Lisboa

A partir dos 28 euros



MAFALDA VEIGA

12 de outubro, Coliseu do Porto

13 de outubro, Campo Pequeno, Lisboa



A partir de 35 euros no Porto e a partir de 30 euros em Lisboa



INDIEGENTE LIVE

13 de outubro

Lisboa ao Vivo, Lisboa

12 euros



Adolfo Luxúria Canibal

Sean Riley

Mr. Gallini

Scúru Fitchádu

Tó Trips

Fast Eddie Nelson

Frankie Chavez

Sam Alone

The Poppers

XAVIER RUDD

Aula Magna, Lisboa - 14 de outubro, entre 24 e 35 euros

Hard Club, Porto - 15 de outubro, 24 euros



ANNA CALVI

Hard Club, Porto - 19 de outubro

Capitólio, Lisboa - 20 de outubro

24 euros



MALLU MAGALHÃES

Coliseu de Lisboa, 20 de outubro

Coliseu do Porto, 27 de outubro



TRIBALISTAS

Altice Arena, Lisboa, 21 de outubro

Coliseu do Porto, 23 de outubro

Dos 25 euros aos 75 euros



DAMIEN JURADO

Musicbox, Lisboa - 23 de outubro (15 euros), com Sean Riley

Theatro Circo de Braga, Braga - 24 de outubro (7 euros, 3,5 euros com desconto)



KODALINE

Coliseu de Lisboa, 24 de outubro

Entre 30 euros e 37 euros



KURT VILE

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 25 de outubro

Hard Club, Porto, 26 de outubro

25 euros



UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

Hard Club, Porto, 29 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 30 de outubro

26 euros (Porto) e de 26 euros a 39 euros (Lisboa)



HOZIER

Coliseu de Lisboa, 11 de novembro

28 euros



DAVID FONSECA

Coliseu de Lisboa, 14 de novembro

Coliseu do Porto, 16 de novembro



23,50 euros em Lisboa e de 23,50 a 26 euros no Porto



FESTIVAL PARA GENTE SENTADA

Braga

16 e 17 de novembro

Confirmados: Marlon Williams (16 de novembro) e Nils Frahm (17 de novembro), Alice Phoebe Lou e Núria Graham



PETER MURPHY

Hard Club, Porto, 16 de novembro

LX Factory, em Lisboa, 17 de novembro



MARLON WILLIAMS

Lisboa ao Vivo, Lisboa

17 de novembro

25 euros



JORGE PALMA (Expresso do Outono)

Casa da Música, Porto, 19 de novembro

Teatro Tivoli, Lisboa, 21 de novembro

Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra, 8 de dezembro



Entre 17 euros e 38 euros



SUPER BOCK EM STOCK

23 e 24 de novembro

Avenida da Liberdade, Lisboa

Anabela Aya

Birds Are Indie

Cavalheiro

Charles Watson

Conan Osiris

Conner Youngblood

Cuco

Dino D'Santiago

Dream Wife

Elvis Perkins

Éme

Holly Miranda

Iguanas

Johnny Marr

Jungle

Mansionair

Nakhane

Natalie Prass

Paraguaii

Rejjie Snow

Still Corners

The Harpoonist and the Axe Murderer

The Saxophones

Tim Bernardes

U.S. Girls



45 euros até 22 de novembro e 50 euros nos dias do festival



WIRE

Hard Club, Porto, 23 de novembro

RCA, Lisboa, 24 de novembro

22 euros



IDLES

Hard Club, Porto, 26 de novembro

Lisboa ao Vivo, 27 de novembro

20 euros



SEVDALIZA

Capitólio, Lisboa, 29 de novembro



PATRICK WATSON

Lx Factory, Lisboa, 2 de dezembro

Convento São Francisco, Coimbra, 3 de dezembro

CAE São Mamede, Guimarães, 4 de dezembro

Casa da Música, Porto, 5 de dezembro



Entre 30 euros e 35 euros



JOAN BAEZ

Coliseu de Lisboa, 1 de fevereiro de 2019

Entre 25 euros e 100 euros



YO LA TENGO

Capitólio, Lisboa, 6 de fevereiro de 2019

Hard Club, Porto, 7 de fevereiro de 2019



27 euros



SNOW PATROL

Campo Pequeno, Lisboa, 16 de fevereiro de 2019

Entre 29 euros e 40 euros



SLASH

com Myles Kennedy & The Conspirators

Campo Pequeno, Lisboa, 15 de março

Entre 30 euros e 39 euros



SHAWN MENDES

Altice Arena, Lisboa, 28 de março de 2019

A partir de 36 euros



TWENTY ONE PILOTS

Altice Arena, Lisboa, 17 de março de 2019



METALLICA

Estádio do Restelo, Lisboa, 1 de maio de 2019

Entre 70 euros e 125 euros



DEAD CAN DANCE

23 e 24 de maio de 2019 na Aula Magna, Lisboa



ED SHEERAN

Estádio da Luz, Lisboa, 1 de junho

Entre 59 euros e 90 euros