Uma votação excecionalmente concorrida ditou os 20 melhores álbuns nacionais de 2018 na ótica de quem segue a BLITZ, um top que pode percorrer na fotogaleria no cimo desta página.

Para quem não resiste ao suspense, a lista, em formato simplificado, é a a que se segue. Obrigado a todos e parabéns a quem nos deu boa música.

20. Imploding Stars - "Riverine"

19. Cave Story - "Punk Academics"

18. Márcia - "Vai e Vem"

17. Basset Hounds - "II"

16. Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo - "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de

Luxo"

15. PAUS - "Madeira"

14. António Zambujo - "Do Avesso"

13. Flak - "Cidade Fantástica"

12. Sérgio Godinho - "Nação Valente"

11. Samuel Úria - "Marcha Atroz"

10. Best Youth - "Cherry Domino"

09. Joana Espadinha - "O Material Tem Sempre Razão"

08. X-Wife - "X-Wife"

07. Gimba - "Ponto G"

06. David Fonseca - "Radio Gemini"

05. The Legendary Tigerman - "Misfit"

04. Conan Osiris - "Adoro Bolos"

03. Diabo na Cruz - "Lebre"

02. Dead Combo - "Odeon Hotel"

01. Linda Martini - "Linda Martini"