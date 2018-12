Depois de uma semana de votação, os leitores, seguidores e simpatizantes da BLITZ elegeram os 20 melhores álbuns internacionais de 2018.

Pode percorrer as escolhas na fotogaleria no cimo desta página ou, se não aguenta o suspense, saltar para a lista que se encontra já a seguir. Obrigado a todos e parabéns a quem nos deu boa música este ano!

20. Muse - "Simulation Theory"

19. Parquet Courts - "Wide Awake!"

18. Mitski - "Be the Cowboy"

17. David Byrne - "American Utopia"

16. Cat Power - "Wanderer"

15. Janelle Monáe - "Dirty Computer"

14. Rosalía - "El Mal Querer"

13. Kamasi Washington - "Heaven & Earth"

12. Jungle - "For Ever"

11. Gorillaz - "The Now Now"

10. Car Seat Headrest - "Twin Fantasy"

9. Nine Inch Nails - "Bad Witch"

8. Courtney Barnett - "Tell Me How You Really Feel"

7. Interpol - "Marauder"

6. Beach House - "7"

5. Jack White - "Boarding House Reach"

4. MGMT - "Little Dark Age"

3. Idles - "Joy as an Act of Resistance"

2. Father John Misty - "God's Favorite Customer"

1. Arctic Monkeys - "Tranquility Base Hotel + Casino"