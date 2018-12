Estão aqui os 50 melhores álbuns portugueses de 2018, de acordo com a eleição levada a cabo pela redação da BLITZ e os seus colaboradores. Pode percorrer as nossas escolhas na fotogaleria no topo desta página. Na edição especial de 2018, já nas bancas, desenvolvemos a lista de melhores do ano, acompanhada de textos e tops completos.

50. X-Wife - "X-Wife"

49. Joana Gama e Luís Fernandes - "At the Still Point of the Turning World"

48. Isaura - "Human"

47. Caio - "Mundo Incerto"

46. Llama Virgem - "Desconseguiste?"

45. The Parkinsons - "The Shape of Nothing to Come"

44. Bejaflor - "Bejaflor"

43. Keep Razors Sharp - "Overcome"

42. Monday - "One"

41. Gimba - "Ponto G"

40. Medeiros/Lucas - "Sol de Março"

39. Whales - "Whales"

38. Vítor Rua & The Metaphysical Angels - "When Better Isn’t Quite Good Enough"

37. Beautify Junkyards - "The Invisible World of"

36. The Twist Connection - "The Twist Connection"

35. Folclore Impressionista - "Campos Espectrais Vol. 1 - Who Is This, Who Is Coming?"

34. Filipe Felizardo - "Volume VI"

33. FUGLY - "Millenial Shit"

32. Francisco Oliveira - "On the Act of Reminding"

31. PAUS - "Madeira"

30. Síria - "Cuspo"

29. Lince - "Hold to Gold"

28. Señoritas - "As Saudades que Eu Não Tenho"

27. Carminho - "Maria"

26. Rodrigo Amado - "A History of Nothing"

25. Filipe Sambado - "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo"

24. Cave Story - "Punk Academics"

23. Dino D'Santiago - "Mundu Nôbu"

22. B Fachada - "Viola Braguesa X"

21. Cristina Branco - "Branco"

20. Samuel Úria - "Marcha Atroz"

19. Mr. Gallini - "Lovely Demos"

18. Carlão - "Entretenimento?"

17. The Sunflowers - "Castle Spell"

16. Sequin - "Born Backwards"

15. Stereossauro - "Bairro da Ponte" *ver nota

14. Conjunto Corona - "Santa Rita Lifestyle"

13. Filho da Mãe - "Água-Má"

12. Linda Martini - "Linda Martini"

11. Joana Espadinha - "O Material Tem Sempre Razão"

10. Norberto Lobo - "Estrela"

9. David Fonseca - "Radio Gemini"

8. Best Youth - "Cherry Domino"

7. Márcia - "Vai e Vem"

6. The Legendary Tigerman - "Misfit"

5. Selma Uamusse - "Mati"

4. Sérgio Godinho - "Nação Valente"

3. Dead Combo - "Odeon Hotel"

2. Conan Osiris - "Adoro Bolos"

1. António Zambujo - "Do Avesso"

* "Bairro da Ponte", de Stereossauro, teve saída prevista para o início de dezembro, tendo a sua audição prévia sido possibilitada à imprensa e, por conseguinte, aos que votaram nesta eleição (à semelhança do que sucedeu com outras edições de dezembro). Contudo, já depois do fecho desta revista, a publicação do álbum foi adiada para o início de 2019, sem margem para reparo em tempo útil da nossa parte.