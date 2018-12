A revista Revolver elaborou uma lista com aqueles que considera ser os melhores álbuns de metal editados em 2018.

Da lista fazem parte nomes como os YOB, que passaram recentemente por Portugal, Pig Destroyer, Deafheaven, A Perfect Circle, Zeal & Ardor ou Sleep.

O primeiro lugar coube a "Prequelle", o novo álbum dos suecos Ghost, que passarão por Portugal em 2019: atuarão na primeira parte do concerto dos Metallica, no Estádio do Restelo, no dia 1 de maio.

Veja a lista completa:

30. At The Gates – To Drink From The Night Itself

29. The Black Queen – Infinite Games

28. Underoath – Erase Me

27. Tribulation – Down Below

26. City Morgue – City Morgue Vol. I: Hell Or High Water

25. Candy – Good To Feel

24. Horrendous – Idol

23. Emma Ruth Rundle – On Dark Horses

22. Old Wounds – Glow

21. Ghostemane – N/O/I/S/E

20. YOB – Our Raw Heart

19. Tomb Mold – Manor Of Infinite Forms

18. Cane Hill – Too Far Gone

17. Harm’s Way – Posthuman

16. Nothing – Dance On The Black Top

15. High On Fire – Electric Messiah

14. Kaelan Mikla – Nott eftir nott

13. Pig Destroyer – Head Cage

12. Deafheaven – Ordinary Corrupt Human Love

11. Cult Leader – A Patient Man

10. A Perfect Circle – Eat The Elephant

9. Gouge Away – Burnt Sugar

8. Behemoth – I Loved You At Your Darkest

7. The Soft Moon – Criminal

6. Zeal & Ardor – Stranger Fruit

5. Sleep – The Sciences

4. Judas Priest – Firepower

3. Turnstile – Time & Space

2. Vein – Errorzone

1. Ghost – Prequelle