É a notícia que está a marcar o dia: em 2019, os Ornatos Violeta regressam aos palcos, para concertos no NOS Alive, no MEO Marés Vivas e no Festival F, em Faro.

Este é o segundo “regresso” da banda do Porto, que se separou em 2002 e em 2012 deu oito concertos: três no Coliseu de Lisboa, três no Coliseu do Porto, um em Paredes de Coura e um no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores.

Recorde acima as melhores fotos desse regresso da banda de Manel Cruz, Peixe, Nuno Prata, Elísio Donas e Kinörm, que em 2018 celebrará nos palcos os 20 anos do seu segundo disco, “O Monstro Precisa de Amigos”.