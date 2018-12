Com álbum novo prometido para o próximo ano, Lana del Rey é o primeiro nome avançado para o cartaz do Super Bock Super Rock, que acontece no próximo mês de julho, no Meco.

Foi precisamente nesse festival, e naquela localidade, que a cantora e compositora norte-americana deu o seu primeiro concerto de sempre em Portugal (e único até agora), em julho de 2012.

Recorde acima as fotos desse concerto (que causaram alguma celeuma, nomeadamente aquela em que se vislumbra a roupa anterior de Lana...) e aqui a reportagem, de Mário Rui Vieira.

“Lana Del Rey acaba de atrair para frente do palco principal a maior enchente que vimos nesta edição. E esteve à altura? Esteve. Com um alinhamento curto, mas certeiro, a norte-americana mostrou que a fragilidade aparente se torna força em palco (e as garras são bem longas). Acompanhada por um quarteto de cordas, abriu o concerto com "Blue Jeans" e viu a voz ser quase engolida pelo coro. Envergando um vestido branco, curto, com ar de matadora e uma postura a fazer lembrar uma Amy Winehouse contida, Lana mostrou-se mais sorridente e comunicativa do que estávamos à espera. Simpática com o público, desceu duas vezes ao fosso para cumprimentos longos (beijos e abraços para todos), chegando a exclamar: "Não costumo falar muito nos concertos, mas tenho de dizer que vocês são, de longe, o melhor público...". E recebeu prendas e mais prendas (livros, t-shirts e até um lenço de um dos patrocinadores do festival, que amarrou à volta do pulso). Depois de pedir permissão para apresentar um tema novo, o dramático "Body Electric", partiu para "Born to Die" de cigarro na mão e seguiu pelo suave "Summertime Sadness", sempre sem perder a compostura. "Without You", um dos temas extra do álbum, foi cantado no fosso, entre autógrafos e mais beijos, e o regresso ao palco ficou marcado por uma versão jazzy de "Million Dollar Man" ("estou a ouvir-vos, soam bem", exclamou enquanto o público a ajudava a cantar). "Oh, my beautiful people", dito de forma melosa, deu o mote para "Carmen" (e vai mais um cigarro), que precipitaria o final da atuação. Faltava, obviamente, "Video Games" (e medimos a eficácia do concerto pelo facto de não termos dado pelo tempo passar) - que mais uma vez a leva para junto dos fãs - e o novo single, "National Anthem", servido em dueto com o teclista. Depois de atirar um "Adoro-vos, vocês são os melhores", abandona o palco da mesma forma calma como entrou, escoltada por um segurança.”

Lana del Rey toca no Super Bock Super Rock a 18 de julho.