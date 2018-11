É fácil, para quem conhecer a natural inclinação do público português para a melancolia, perceber o apelo da banda The Saxophones, que este sábado tocaram no São Jorge, em Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock, dois dias depois de se apresentarem no Porto.



Marido e mulher, Alexi Erenkov e Alison Alderdice, que este ano lançaram o primeiro álbum, fazem música lenta, muito lenta, cheia de espaço para respirar e, espera-se, para sonhar ("Desejamos que a nossa música vos traga conforto nestes tempos de incerteza", escrevem, no bandcamp).

Ao vivo, Alexi (voz e guitarra), Alison (bateria e voz) e Richard (baixo) são tão lânguidos como em disco e tão humildes e simpáticos como no bandcamp. Encantados por terem vindo de "tão longe!" (Oakland, na Califórnia), os autores de 'Time Is Like a River' agradecem repetidamente a hospitalidade do público e da organização do festival, solicitando até ideias de passeios para, amanhã, darem com o filho bebé em Lisboa.

Durante as canções, e ouvimos 'Work Music', 'Mysteries Revealed' ou 'Aloha', o ambiente em palco é solene e intenso, como se nos intervalos entre as notas - e nas luzes hipnóticas projetadas no chão .- fôssemos convidados a descobrir significados escondidos. Com um timbre vocal da região demarcada de Stuart Staples/Matt Berninger, Alexi Erenkov conduz a marcha lenta de uma banda que, a espaços, nos recorda os momentos mais espraiados de Lambchop ou Timber Timbre.



A bolha que se cria no São Jorge é algo embriónica, mas facilmente quebrável pelo volumoso (e ruidoso) entra e sai de festivaleiros ao cabo de cada canção. A certa altura, alguém na plateia acende um isqueiro - mas, afinal, o gesto vintage serve apenas para registar, e partilhar, com os amigos no telemóvel, e não para acompanhar mais um romântico momento de um concerto que acaba com um dueto entre Alexi e Alison. Em 'Just You', ela sai da bateria e junta-se ao marido na frente do palco, servindo de doce contraponto àquele tipo de voz, a de Alexi, que tem tudo para fazer amigos em Portugal. Aguardemos por um concerto num evento de frequência menos nómada...