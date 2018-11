Há lá coisa mais bonita que o fã de música. Aquele fã que fica horas na fila para conseguir o melhor lugar, o fã que canta acertada e apaixonadamente cada letra de cada canção de cada disco, o fã sobre o qual filmes como "Quase Famosos", a fantasia rock de Cameron Crowe, versam. "Nem sabem o que é ser fã", queixava-se, no filme de 2000, a groupie Sapphire. "Adorar uma musiquinha ou uma banda de tal forma que até dói".

Sem os fãs que, mesmo antes de a música começar - cedíssimo para padrões nacionais, às 20h30!, - já faziam a festa, o concerto dos Wolf Alice neste feriado de 1 de novembro não teria a mesma história. Seria "apenas" o segundo concerto dos ingleses em Portugal, este ano, depois de mais uma passagem acalorada pelo NOS Alive, em julho. E o primeiro espetáculo da banda de Londres em nome próprio, no nosso país, anunciada com pouco mais de um mês de antecedência.

Talvez por isso, ou porque o dinheiro, ao contrário da agenda de concertos, não estica, o Coliseu de Lisboa apresentava esta noite uma moldura humana modesta, mostrando-se bem preenchido apenas na plateia. Nada que devesse desanimar os Wolf Alice que, em entrevista ao site norte-americano Stereogum, realizada precisamente em pleno NOS Alive, garantiram que, se tiverem "o estado de espírito certo", "10 pessoas num bar nos Estados Unidos podem muito bem parecer 100".

E motivação foi o que a banda que este ano ganhou o Mercury Prize, graças ao segundo álbum, "Visions of a Life", não se cansou de receber dos fãs que, nas primeiras filas, foram um verdadeiro espetáculo dentro do espetáculo. Cantando todas as letras - pelo palco do Coliseu passaram temas dos dois álbuns dos Wolf Alice, bem como duas canções recuperadas ao EP de 2013, "Blush" -, erguendo cartazes a que o baixista Theo Ellis ia dando resposta e agitando-se em explosões de alegria a cada nova música, os fãs mais acérrimos espalharam pelo coliseu um suave a aroma a "teen spirit", tornando especial uma noite que ameaçava ser pouco memorável.

Entre a dream pop, o psicadelismo e o rock mais ruidoso, por vezes no decurso de uma só canção, a música dos Wolf Alice presta-se a toda esta devoção. No centro das atenções, mas com clara relutância, está Ellie Roswell, voz e guitarra de um quarteto que tem no baixista Theo Ellis o seu porta-voz. Na versátil cantora, capaz de passar do sussurro ao grito sem hesitações ou aparente dificuldade, concentram-se todos os olhos, mas a londrina está demasiado concentrada na música para comunicar verbalmente com os fãs. O esforço compensa, sendo impressionante a versatilidade da sua voz - nos muitos refrões gritados, que tanto canalizam raiva como uma certa exuberância juvenil; nos momentos mais etéreos e sonhadores, lembrando-nos que a banda começou como duo acústico de Ellie com o guitarrista Joff Oddie, ou nas encantadoras partes faladas de temas como 'Don't Delete the Kisses', ela é sempre certeira e convincente.

Ao cabo do primeiro tema da noite, 'Your Loves Whore', já Theo Ellis, sempre ele, está na boca do palco, de braços erguidos no ar, sorriso rasgado e esgar de triunfo. "Estamos em casa", parece querer dizer ao público o baixista de uma banda que, ao primeiro disco, gravou uma canção de título 'Lisbon'. À segunda investida, 'Yuk Foo', os gritos de Ellie recordam-nos que era Kurt Cobain o seu ídolo de juventude, e quando chega a vez de escutarmos 'St. Purple & Green', uma canção agridoce sobre a sua avó, percebemos que, no Coliseu de Lisboa, cada tema irá ser recebido como um velho clássico.

A verdade é que, no curto catálogo dos Wolf Alice, encontra-se muito material para ser transformado em hinos: em 'Silk', do primeiro álbum "My Love Is Cool", de 2015, há vozes em uníssono, braços agitando-se, gritos de excitação que antecipam os de Miss Roswell; em 'Bros', do mesmo disco, o abraço que vem do público é tão caloroso que a banda troca sorrisos entre si. Após 'Space Time', já do novo álbum, a curiosa letra ("I hope my body gets better/Do I mean my body or my mind?/Hate the word "forever"/Hate the word "change", I just need time") é celebrada com saltos, berros, aquela felicidade simples - e boa - do rock.

É aqui que Ellie quebra a sua postura concentradíssima para perguntar aos miúdos que a adoram: "how do you say I love you in Portuguese?". A resposta, a várias vozes, não foi conclusiva, mas a mensagem passou e o amor continuou a fazer-se sentir até ao encore, com o psicadelismo de 'Visions of a Life' e a catarse rock de 'Fluffy' a soltarem o cabelo da frontwoman que tem inspirado muitas raparigas a pegarem numa guitarra.

No regresso ao palco, ainda nem dez da noite eram, Roswell, Oddie, Ellis e Joel Amey despediram-se com a falsa calmaria de 'Blush', preciosidade resgatada ao EP do mesmo nome, e a descarga sonora de 'Giant Peach', a dar boleia ao primeiro crowdsurfer da noite, todo ele sorrisos e tronco nu.

Uma das raras bandas inglesas a conseguir segurar o hype do primeiro para o segundo álbum, os Wolf Alice provaram esta noite que, em Portugal, têm já um pequeno exército de fãs dispostos a segui-los até ao fim do mundo - ou, pelo menos, até ao próximo disco. Foi bonito.