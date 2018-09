No dia em que os Metallica anunciaram o regresso a Portugal - tocam no Estádio do Restelo, em Lisboa, a 1 de maio -, recorde as melhores fotos do concerto de fevereiro deste ano. Nas palavras de Luís Guerra, “tremenda demonstração de poderio da veterana banda de metal norte-americana perante uma arena cheia de devotos. Palco a meio, maior intimidade, as velhas glórias que interessa ouvir, um inesperado tributo a Zé Pedro e uma prolongada despedida com vénias e saudações”.