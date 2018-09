Foi a 31 de maio de 2014 que Ed Sheeran se apresentou pela primeira vez ao vivo em Portugal. Num concerto no Rock in Rio, no mesmo dia em que pelo Parque da Bela Vista passaram Lorde e Arcade Fire, o inglês teve à sua espera uma plateia empenhada, escrevia na altura Luís Guerra.

“À frente, um público adolescente maioritariamente feminino junta a sua voz à do intérprete, num coro afinado que, ainda assim, não disfarça a aparentemente menor dimensão da moldura humana de hoje, quando comparada à do dia anterior. Sheeran faz serpentear a sua voz num registo entre a folk de cantor de rua (sem desprimor para o cantor de rua) e o competente entertainer de festa do secundário. Uma voz por vezes em falsete, na iminência do orgasmo, faz as delícias da acólitas das primeiras filas (e são muitas), há choro no público, corações desenhados com os dedos e todos os êxitos que a rádio celebrou, de 'The A Team', a 'Lego House' e a 'Sing"'.

Ed Sheeran regressa a Portugal a 1 de junho de 2019, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa. Os bilhetes são postos à venda dentro de uma semana. Mais informação aqui.

Veja aqui o vídeo que Ed Sheeran gravou para os fãs portugueses e acima as fotos do concerto no Rock in Rio Lisboa 2014.