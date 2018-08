Sobejamente conhecidas pelos seus choques frontais com as autoridades russas - fez manchetes a detenção do grupo, em 2012, após um concerto-protesto numa catedral de Moscovo -, as Pussy Riot são, mais do que uma banda, um movimento. Partindo da ideia de contestação através da intervenção - na final do Campeonato do Mundo de Futebol, este ano, invadiram o campo vestidas de agentes da polícia -, as autodenominadas ativistas russas vão variando em número e género (dos seus membros), apresentando-se geralmente em palco de cara tapada. Esta noite, no after hours de Paredes de Coura, e depois de um concerto em que Skepta ameaçou abandonar o palco principal se o público não parasse de arremessar objetos, as Pussy Riot - a 18 de agosto de 2018, compostas por uma jovem cantora/agitadora/MC, um DJ e dois bailarinos - não só apareceram quase sempre de saco na cabeça, como parecem ter enfiado um barrete a quem esperava que daqui poderia sair alguma coisa de relevante.



Bem sabemos que, mais do que a música, o que move estas "súbditas" de Putin é a mensagem. E o público estava bem recetivo à mesma, exultando com o texto que, no começo do espetáculo, foi lido em inglês: umas duas dúzias de sentenças sobre desigualdade (económica, étnica, de género...), marcando a posição ideológica das artistas, pró-minorias e anti-totalitarismo.

Despachado o momento "sério", começou o entretenimento, que nem especialmente divertido foi, como aliás viria a provar a saída de bastantes espectadores. Lá à frente, os mais resistentes continuavam a pular ao som de um tecno/rap/eletro genérico, entrecortado por apelos à libertação do ucraniano Oleg Sentsov, há três meses em greve de fome, ou de banalidades sobre o corpo feminino (com tiradas como "Don't play stupid, don't play dumb/Vagina's where you're really from" a fazerem com que, de súbito, Conan Osiris nos pareça um autor digno de Nobel da literatura).



Sem querer retirar mérito à forma como trouxeram para a esfera mediática determinadas questões relativas ao seu país, o que as Pussy Riot fizeram esta noite, no palco secundário de Paredes de Coura, foi um aproveitamento do espaço que tiveram à sua disposição para a transmissão de uma mensagem que nem bem formada nos pareceu.



No ano passado, neste mesmo recinto, Kate Tempest deu um dos concertos mais emocionantes que nos recordamos de ver em festivais; o seu discurso é politizado mas, ao contrário do das Pussy Riot, eloquente e com arte no princípio, meio e fim.

Pelo menos esta noite, as Pussy Riot limitaram-se a pular ao som de música pré-gravada (nem um hit para a amostra), como numa má festa de electroclash, debitando temas infantis como 'Bad Apples', 'Unicorn Freedom' ou 'Pimples'. Simples é bom, simplista nem por isso, e um dos espetáculos que mais curiosidade estava a gerar nesta edição de Paredes de Coura acabou por revelar-se um balão furado. É pena, mas amanhã há mais.