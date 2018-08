Na alvorada dos anos 90, sempre à hora do almoço, passava na televisão portuguesa uma série norte-americana de que, sempre que vemos alguém "caído" num cenário improvável, nos recordamos. Em "Quantum Leap", assim se chamava o programa dos nossos almoços adolescentes, o pobre Dr. Sam Beckett viajava no tempo para corrigir injustiças históricas, o que na prática significava que podia dar por si na final de Wimbledon, sem saber pegar numa raquete, ou em alto mar, sem nada saber sobre barcos. Nesta última noite de Paredes de Coura, mais uma vez nos lembrámos de "Quantum Leap", desta vez a propósito dos Big Thief, uma banda que, com dois discretos álbuns no catálogo, se viu no palco grande de um festival onde nunca tinha tocado, com um mar de gente pela frente.



"Acho que nunca tínhamos tocado para tantas pessoas", confessa Adrienne Lenker, a cantora e compositora que é a alma deste quarteto de Nova Iorque, esta noite sem o guitarrista Buck Meek, ausente por doença. "Tenho mesmo pena que ele não possa estar aqui, ia ficar emocionado por ver tanta gente", lamentou a norte-americana. Naturalmente, a multidão que, pelas 21h30, se concentra frente ao palco principal não está ali pelas canções dos Big Thief, mas sim para guardar lugar para os Arcade Fire. Há um enorme contingente espanhol entre a falange de fãs dos canadianos, e uma também gigantesca bola de espelhos que Win Butler e companhia já penduraram no palco, em preparação do reencontro de mais logo.

Claro está que, com as suas canções ora dolentes, ora catárticas, os Big Thief não estão aqui para dançar na pista dos Arcade Fire, mas sim para carpir mágoas a galope de uma sonoridade de guitarras rasgadas que tem muito daquilo a que, nos anos 90 e nos Estados Unidos, se chamava college rock.



Emocionada e algo desnorteada, como o Dr. Scott Bakula quando "aterrava" na pele de outra pessoa qualquer, Adrienne Lenker tem uma voz rica e matizada, que tanto nos recorda o calor de Cat Power como o nervo de Liz Phair e até a ginga de Chrissie Hynde, dos Pretenders (em 'Shark Smile', um dos temas mais conhecidos dos Big Thief, a par de 'Pretty Things', que esta noite também fez boa figura no Minho).



"Portugal tem muita terra, e água, e humanos. E animais", diz às tantas a frontwoman que Lucy Dacus, ontem entrevistada pela BLITZ, não se cansou de recomendar. "O país mais pacífico do mundo!", orgulha-se alguém do nosso lado esquerdo. "Dou-lhe seis meses", diz com ceticismo, do nosso lado direito, uma outra senhora, desconfiando da sobriedade de Adrienne Lenker. "Mandem gilettes para o palco!", completa alguém atrás de nós, neste surround system de bitaites.



Tão confusa com a situação como os festivaleiros, a voz de 'Real Love' e 'Mythological Beauty', outro dos temas em destaque esta noite, ainda desceu às grades para dar uma palheta a uma criança e ver de perto os cartazes e bonecos de peluche do povo das primeiras filas.

Tal como nos episódios de "Quantum Leap", acabou tudo bem.