Pelas quatro da tarde, o sol escaldava mas, ainda assim, a temperatura devia ficar bem aquém daquela a que os argelinos Imarhan estão habituados.

Convidados muito especiais das Vodafone Music Sessions, que todos os anos promovem concertos em locais inesperados, os cinco músicos embalaram a pequena plateia - composta por alguns festivaleiros "pescados" no campismo e membros da imprensa - com a sua música, que tem tanto de sabor exótico como de transe elétrico e psicadélico.

No regresso para o recinto, a bordo de uma camioneta providenciada pela organização, alguém falava em Jimi Hendrix. A comparação talvez fizesse sorrir os autores de "Temet", disco lançado este ano e apresentado algumas horas mais tarde no recinto do festival, com a mesma aposta em guitarras e percussão.

Veja as fotos do concerto dos Imarhan numa pedreira em Ferreira, Paredes de Coura, acima.