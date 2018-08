Na amável entrevista que nos deu esta tarde, nos bastidores do palco principal, a norte-americana Lucy Dacus explicou que, apesar de já andar na estrada com as canções do seu segundo álbum há algum tempo, não se cansa de apresentá-las. "Cada vez é a primeira com cada público", argumentou, "e fico sempre feliz quando vejo alguém a cantar as letras".

Se for esse o seu critério, o concerto desta tarde, em Paredes de Coura, foi um sucesso. É verdade que, às 18h30, poucos foram os festivaleiros a trocar o rio - e que bem se estava nas margens do Coura - pelo relvado de onde mais logo se verão concertos de Slowdive ou DIIV. Mas, entre os que se concentraram frente a Lucy e ao seu trio, houve muito quem acompanhasse as letras de 'Addictions', tema de abertura do concerto, ou 'Nightshift', canção que, por enquanto, assume o estatuto de "toca aquela" na breve mas saborosa obra da nativa de Richmond, Virgínia.



Dona de um timbre doce mas com twist, a fazer lembrar o dramatismo de Sharon Van Etten, Lucy Dacus fez uma viagem de 25 horas - desde Utah, nos Estados Unidos - até ao Porto, onde andou a passear no dia de ontem (ficando agastada, contou-nos, por não conseguir entrar na livraria Lello). A jovem autora de "Historians", segundo álbum, lançado este ano pela Matador, é uma leitora ávida, e isso percebe-se nas tiradas certeiras com que começa cada canção - "You threw your books into the river/Told your mom that you're a nonbeliever", atira em 'Nonbeliever'.



Além da queda por deixas muito visuais (afinal, começou por estudar cinema), Lucy seduz pela voz e sobretudo pela forma como lhe dá uso: frequentes vezes, a canção nasce de um quase suspiro, até desabrochar numa tempestade de guitarras elétricas e um vozeirão digno de alerta vermelho, se de um boletim meteorológico estivéssemos a falar.

Como numa lânguida noite de verão, Miss Dacus, que nos disse acreditar que a esperança das suas canções é o que conquista os seus fãs, passa do clima lento e saturado para uma tempestade bem-vinda e benigna, mas nem por isso menos intensa.

'Pillar of Truth', sobre a sua avó ("todos as temos!", brincou, perante a reação enternecida do público), 'Yours & Mine', com a qual aproveitou para pedir desculpa pelo "comportamento" do seu país, ou a incontornável 'Nightshift' ('The first time I tasted somebody else’s spit /I had a coughing fit/I mistakenly called them by your name/I was let down, it wasn’t the same') foram alguns dos 'aguaceiros' mais refrescantes de um fim de tarde balsâmico, a deixar água na boca para o regresso a que a garota aludiu. Façamos figas.