Talvez sejam os caracóis insubordinados, que lhe descem em cascata sobre a cara, sem permissão. Ou o fato-macaco azul, que enverga em vez da camisola do Futebol Clube do Porto ("deram-me uma... eu não percebo nada de futebol, mas adoro Portugal por inteiro!", quis esclarecer, depois do post de Instagram que deu que falar). Seja qual for a razão, há algo na postura - na paixão, na entrega - de Kevin Morby que, a espaços, nos recorda um outro grande "operário" do rock de hoje, o senhor Jack White.



No seu segundo concerto em Paredes de Coura, o músico texano, que passou a última semana a passear pelo Porto, entrou em palco cheio de genica, essa palavra tão difícil de traduzir com justeza, mas que nos parece ilustrar bem o frenesim causado logo aos primeiros minutos, com as endiabradas cornucópias de guitarra de 'City Music', tema-título do mais recente álbum.



Acompanhado por uma bela banda, com destaque para a guitarrista Meg Duffy, Kevin Morby navegou o seu barco sempre em alto mar, ora quando soava a uns Pixies desacelerados (mas pouco), em 'Crybaby', ora quando espalhou pelo verde anfiteatro um aroma a Bob Dylan coado por Kurt Vile ('Aboard My Train').

Musicando mais um belo pôr-do-sol minhoto, o autor de "Singing Saw" partilhou ainda com o povo courense a sua homenagem aos Ramones, com '1234', ou o mantra hipnótico de cauda psicadélica que, em 2013, o deu a conhecer a muitos, 'Harlem River'.

Garantindo que, apesar de ter decidido não trazer a camisola dos campeões nacionais, Portugal continua a ser um dos seus países favoritos em todo o mundo, o rapaz que assistiu pacatamente ao concerto da compatriota Lucy Dacus, sentado na relva, não foi embora sem passar pela folk musculada de 'I Have Been To the Mountains' (que, neste contexto, soou quase a hit) e pela crepuscular 'Destroyer' que, com direito a solo de trompete e guitarra à moda de Prince, se revelou um dos temas mais empolgantes da matiné.



Mas, por muito que Morby y sus muchachos parecessem estar a divertir-se, há um relógio frio, no lado do palco, que àquela hora lembrava: eram 20h30 e havia que abandonar o navio. A jangle pop de 'Dorothy' fez as honras da despedida que, a avaliar pela frequência com que Morby tem visitado Portugal, não deverá ser mais do que um até já.