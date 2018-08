Apenas três horas antes de se materializarem perante um mar de gente, os Fleet Foxes, ou pelo menos o seu mentor, Robin Pecknold, chegava a Paredes de Coura, aliviado por poder dar aquele que foi o seu terceiro concerto em Portugal. "Fiquei preso em Amesterdão durante 24 horas, estou muito feliz por ter conseguido chegar a tempo de tocar!", confidenciou a certa altura, agradecendo com emoção os aplausos do público minhoto. Muito sorridente e aparentemente satisfeito com a recetividade dos fãs nacionais - chegou a reconhecer um deles na primeira fila, de um concerto em Lisboa, e no final "premiou-o" com a sua própria camisa -, Robin Pecknold é, em palco, um líder carismático mas simultaneamente discreto, não ofuscando o brilhantismo e a importância dos seus cinco companheiros de aventura, com destaque para Morgan Henderson, o faz-tudo que veremos a tocar contrabaixo, flauta, tuba e pandeireta, bem como a menear a anca nos momentos em que a folk de salão dos Fleet Foxes dá um pezinho de dança.



Com uma cartilha de folk-rock muitíssimo bem estudada, e que no ano passado, com o álbum "Crack-Up", atingiu o seu momento de maior complexidade, a banda de Seattle deu esta noite o seu maior concerto em Portugal. Depois de duas passagens pelo palco secundário do Nos Alive, uma das bandas mais elegantes da última década encontrou em Paredes de Coura um cenário desenhado à medida da sua música. Tal como o postal idílico que a praia fluvial do Taboão consegue ser, as canções dos Fleet Foxes são buriladas e bucólicas, viçosas mas melancólicas, com coros quase litúrgicos cuja doçura seria capaz de derreter a neve que, durante 'White Winter Hymnal', surge nas projeções de palco.

Com uma ligação umbilical, mas nem sempre literal, ao mundo natural e às metáforas sentimentais que daí podem advir, a música dos Fleet Foxes vive, em 2018, dos labirintos explorados no último "Crack-Up", do qual escutámos, esta noite, 'Third of May / Ōdaigahara', I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar' ou 'Fool's Errand', mas também das canções mais sucintas dos primeiros dois álbuns. Como verdadeiras setas apontadas ao coração, os crescendos épicos de 'Grown Ocean', logo a abrir, e 'Helplessness Blues', a fechar, empolgam a plateia, ao passo que as cândidas melodias que 'Mykonos' e 'Blue Ridges Mountains' transportam às costas a emocionam.



Acima de tudo, o que os Fleet Foxes depositam no palco grande de Paredes de Coura, onde podem correr em liberdade, é um talento desmedido e um evidente prazer em partilhar essa virtude com os milhares de almas que durante cerca de uma hora tiveram à sua frente. Nem sempre a plateia cumpriu o devido silêncio nas passagens mais delicadas mas, quando a magia se deu, os Fleet Foxes pareciam um finíssimo filme europeu, merecidamente celebrado por uma multidão de generosa dimensão.

E por falar em generosidade, vendo aquela folk de leito cheio, correndo alegremente para a foz atrás de um qualquer sonho lindo, ocorreu-nos uma frase de Pio XIII, o Papa fictício encarnado por Jude Law na genial série "The Young Pope". Num dos diálogos mais marcantes da fantasia de Paolo Sorrentino, adverte Sua Santidade, em conversa com um dos seus braços direitos do Vaticano: "sem imaginação, a bondade é apenas exibicionismo". Esta noite, a música - comunal e onírica, progressiva e aventureira - dos Fleet Foxes evitou a armadilha da ostentação e foi simplesmente bela. Objetivamente, foram seis rapazes com muitos instrumentos, subjetivamente talvez tenhamos assistido a um dos encontros mais felizes da história de Paredes de Coura.