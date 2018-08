Nos últimos dias, Marlon Williams teve uns dias de folga, que aproveitou para passear com a sua banda pela cidade do Porto. "Pude ouvir algum fado e fiquei maravilhado", confessou hoje, à plateia atenta que assistiu ao seu concerto em Paredes de Coura. "O destino é tudo o que importa", sentenciou, seguindo a mesma linha de pensamento que, esta tarde, explorou na breve entrevista que nos deu. Nascido há 27 anos numa pequenina cidade da Nova Zelândia, o autor de um dos mais belos álbuns deste ano - "Make Way For Love" - disse-nos ser tão fã de country como de ópera ou de fado. Música com alma de humano, abreviamos nós, e neste entardecer minhoto esse espírito esteve bem presente, ora nos momentos de doce embalar, ora naqueles que - como no final, quando se despediu rockando ao sabor de um cigarro sexy - deixariam orgulhoso o "vizinho" Nick Cave.

A estreia absoluta de Mr. Williams em Portugal - no final do ano regressa para concertos em Braga e Lisboa - começou de forma idílica. Ladeira abaixo, no primeiro dia de Coura, ainda cheira a hortelã e os festivaleiros dispõem-se com preguiça pela relva que cresce alta e viçosa. Mesmo que assim não o estivesse, estamos em crer que Marlon, naquela voz de quem veio a este mundo para cantar, seria capaz de fazê-la crescer. Inicialmente sozinho com a guitarra, depois acompanhado por um trio, onde milita um baixista que o acompanha desde a adolescência, o neozelandês espalhou pelo verde anfiteatro aquele romantismo intemporal que rima na perfeição com os bucólicos planos aéreos do recinto, refletidos nos ecrãs gigantes.

Com um jogo de pés recordando, a espaços, o "nosso" Samuel Úria, e com os amigos King Gizzard (que entrarão em palco daqui a pouco) a assistir das laterais do palco, Marlon Williams desfilou o seu doce catálogo de desgosto & superação: 'I Know a Jeweller', 'Come To Me', 'Dark Child', 'Party Boy' são postais irresistíveis de um charme que também conhece outras cores. Em 'Vampire Again', tema bem elétrico sobre "estar demasiado pedrado em Los Angeles", Marlon soa a um Lou Reed dos antípodas; em 'Nobody Gets Want They Want Anymore', originalmente gravada em dueto com a ex-namorada Aldous Harding, solta o falsete de rouxinol que o violino torna ainda mais dramático.

Se desta noite tivéssemos, porém, de escolher um momento, optaríamos por 'When I Was a Young Girl', a canção que mereceu a Marlon Williams sábios considerandos sobre o fado e que, nem de propósito, cantou com arremedos dignos de serem elogiados com um sentido "ah fadista!". O público calou, ouviu e, gostamos de acreditar, sentiu. Ainda é cedo, mas não espantaria se, no final do festival, este concerto permanecesse na gaveta das melhores memórias desta edição.