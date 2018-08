Chegou no passado sábado ao final mais uma edição do Meo Sudoeste.

Pelo festival da Zambujeira do Mar, na costa alentejana, passaram 147 mil espectadores, avança a Música no Coração.



Na primeira noite, de receção ao campista, os espectadores terão sido 25 mil; no dia 8, com J Balvin e Piruka, 28 mil; no dia 9, com Jason Derulo e Wizkid, 29 mil; no dia 10, com Marshmello e Lil Pump, 31 mil, e no dia 11, o mais concorrido, com Shawn Mendes e Diogo Piçarra, 34 mil.

Em 2019, o Meo Sudoeste realiza-se entre 6 e 10 de agosto, com campismo a partir de dia 3.

