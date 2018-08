Por vezes, a ausência fala tão ou mais alto que a presença. E, olhando para o palco que, na noite de quarta-feira, Caetano Veloso pisou com os seus três filhos, o despojamento material, de tão flagrante, passa uma mensagem. À vista de todos os que esgotaram esta primeira noite no Coliseu dos Recreios - o espetáculo repete na quinta-feira - está apenas o essencial: cinco cadeiras, para que todos possam tocar sentados e para que Zeca, que o pai apresenta como "o estreante", possa alternar entre o baixo e o teclado; os tripés dos microfones que os quatro usarão para criar harmonias vocais; um amplificador e pouco mais. Lá atrás, o cenário, da autoria de Helio Eichnauer - padrasto de Moreno, muito recentemente desaparecido -, mostra uma espécie de sol cuja temperatura vai variando, do rubro dos momentos mais efusivos ao frio do verde & azul quando o espetáculo se torna mais introspetivo. A forma que dali desagua sugere, também, uma alusão ao corpo feminino, o que poderá fazer sentido, tendo em conta que o concerto desta noite, de título Ofertório, é uma homenagem de Caetano Veloso às mães - a sua, a mítica Dona Canô, que o acompanhou até aos 105 anos, e as de Moreno (a atriz Dedé Gadelha) e de Zeca e Tom, Paula Lavigne.



Ignorando o acessório, o espetáculo concentra-se no essencial: o imenso talento da família Veloso, com curiosas nuances de elemento para elemento, e acima de tudo o amor que os une e o comovente orgulho que o patriarca, que assume um muito discreto protagonismo, nutre pelos filhos.

"Já estive em Portugal muitas vezes, mas nunca comecei um show tão nervoso", admitiu o músico que, dentro de poucos dias, celebra 76 primaveras. Depois da "serenata" com que os fãs o surpreenderam a bordo do avião para Portugal, e de uma folga passada com os amigos Salvador Sobral e Carminho, Caetano está em casa, mas ainda sente o peso da responsabilidade. "Lisboa é demais, o Coliseu é impossível!", justifica, obtendo uma de muitas - merecidas - ovações da noite.

Entre viagens ao tempo em que os tropicalistas falavam ('Alegria Alegria', logo a abrir) aos temas incontornáveis ('O Leãozinho, apresentada por humor por Moreno, ou 'A Luz de Tieta, fechando o último encore), passando pelas numerosas incursões pelo trabalho dos seus rebentos, Caetano Veloso soube surpreender e, ao mesmo tempo, dar ao público aquilo que ele queria: um serão repleto de intensa musicalidade e emoções fortes.

A dinâmica entre os quatro ficou desde logo visível no segundo tema da noite, 'O Seu Amor', do repertório dos Doces Bárbaros, mostrou ao coliseu o falsete estonteante de Zeca Veloso, o filho do meio, de 26 anos, em gostoso contraste com o timbre mais telúrico de Moreno, o mais velho e experiente, que aos 45 anos tem vários discos lançados, produzidos e numerosas colaborações, inclusive com o pai.



Despertando curiosidade pelo agudo felino, ainda que visualmente seja muitíssimo discreto, permanecendo tanto quanto possível na sombra, Zeca Veloso pôde rapidamente mostrar os seus talentos em nome próprio, interpretando sem mácula 'Todo Homem', canção que no ano passado fez furor no Brasil, rivalizando até com os êxitos da estrela Anitta. Desengane-se, porém, quem pensar que Zeca joga no mesmo campeonato musical: fã de James Blake e Prince, o brasileiro oferece, no seu primeiro sucesso, uma peça de introspeção indie, nada distante da coutada de um Bon Iver. Com alusões a "cordão umbilical", a letra e sobretudo o refrão - "todo o homem precisa de uma mãe" - assenta como uma luva na temática do espetáculo, à semelhança, de resto, do tema de Caetano que se segue, 'Genipapo Absoluto', de 1989, com deixas como "minha mãe é minha voz".

Mais habituado aos palcos, inclusive aos portugueses, onde já se apresentou várias vezes, Moreno Veloso também prima pela discrição, mas vai mascarando a timidez com tiradas espirituosas e belas canções da sua lavra, como 'Um Passo à Frente', um delicioso sambinha do seu disco de 2014, que apresenta para ilustrar a forma de tocar violão típica de Santo Amaro da Purificação, a cidade baiana que é "a base da família" Veloso.



Quanto ao "caçula" Tom, assim batizado por ter nascido no mesmo dia e mês que o "maestro" Jobim, prefere tocar violão e jogar à bola do que cantar. "Ele diz que não gosta de cantar - mas vai cantar!", ordenou o pai Caetano, e o Coliseu fez silêncio para ouvirmos a sua voz quente tornear um tema da sua autoria, 'Clarão', a fazer lembrar noites de lua de fogo (e com algo de Chico Buarque no fraseado).



Ao longo de todo o espetáculo, que durou quase duas horas, a mestria do quarteto foi sempre evidente, mas nunca exibida de forma gratuita, antes usufruída com prazer. Entre os momentos mais curiosos estiveram 'Trem das Cores', uma belíssima letra que Caetano escreveu em 1982 para Sónia Braga; o inédito 'Alexandrino', em registo baile funk, com Tom dançando descalço na frente do palco, ou o comovente 'Ofertório'. Escrito por Caetano para a missa que se celebrou por ocasião dos 90 anos da sua mãe, o tema ganhou esta noite um novo significado, com o veterano a confessar que, apesar de não ser religioso, os seus filhos o são: Tom e Zeca cristãos, Moreno adepto das religiões afrobrasileiras ("Sou macumbeiro!", brincou ele) e orientais. 'Ofertório' foi então cantado, com grande pureza, pelo septuagenário, como mostra do respeito que sente pela fé dos filhos, num momento de grande humildade que emocionou o público.

Dedicatórias às mães dos seus filhos (com 'Ela e Eu' e 'Não Me Arrependo') e o regresso aos 9 anos de Moreno, idade em que ambos se juntaram para escrever 'Um Canto de Afoxê para o Bloco do Ilê', levaram o concerto até ao primeiro encore, onde o programa se "aportuguesou": se, há dois meses, Chico Buarque incluiu no alinhamento dos seus coliseus a bem lusitana 'Tanto Mar', Caetano pôs o filho Moreno a cantar 'Noite de Santo António' e, para surpresa da plateia, chamou a si 'Amar pelos Dois'. Amigo e apoiante de Salvador Sobral, de cuja campanha eurovisiva foi um defensor, o baiano esmerou-se numa versão singela e sentida que lhe valeu mais uma gigantesca salva de palmas.

A noite já ia longa mas Caetano Veloso e as suas "crias" mostravam tanta vontade de ir para casa como o público, em puro êxtase. Num segundo encore, os portugueses ainda puderam vibrar com 'Gente' e, na despedida - com todos já de pé, cantando em coro - 'A Luz de Tieta'.

Pelas onze e meia da noite, Caetano, Moreno, Zeca e Tom saíram de palco num abraço fraternal, depois de um encontro que, mais do que um simples concerto, foi uma lição de partilha. Por terem nascido de colaborações entre pai e filhos, por comportarem um significado pessoal, por ostentarem peso histórico ou por apontarem para o futuro, todas as canções provaram ter uma razão para estarem ali, no "impossível" Coliseu de Lisboa, num serão muito especial.