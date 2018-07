Numa entrevista à BLITZ, que decorreu nos bastidores do festival NOS Primavera Sound, em junho, as Breeders falaram sobre a forma como conheceram Courtney Barnett. A artista australiana colabora no tema 'Howl at the Summit' de "All Nerve", mais recente álbum do quarteto, e as irmãs Kim e Kelley Deal retribuíram o favor, participando também no novo disco da artista, "Tell Me How You Really Feel".

"Ela tem uma frescura e uma honestidade. É uma pessoa sem grandes pretensiosismos e isso passa cá para fora no álbum", defende a baixista das Breeders, Josephine Wiggs. Veja o vídeo acima.