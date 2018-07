No BLITZ MAG desta semana, apresentado por Rúben Tiago Pereira: o grande susto de Demi Lovato; o rescaldo do Super Bock Super Rock e do MEO Marés Vivas, com entrevistas a Benjamin Clementine e Rita Ora; Paul McCartney novamente a atravessar a famosa passadeira de Abbey Road; Diogo Piçarra a tocar em casa de uma fã; conversas com Two Door Cinema Club e Breeders; a apresentação do festival Bons Sons; e mais um clip cheio de estilo dos Arctic Monkeys.

Para ver no vídeo que pode encontrar no topo desta página e na SIC Radical.