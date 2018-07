Josephine Wiggs, baixista das Breeders, defendeu, em entrevista à BLITZ, que gosta de fazer parte de uma "banda rock barulhenta": "é como ser um super-herói". Veja o vídeo acima.

A BLITZ falou com as Breeders pouco antes de a banda subir ao palco do festival NOS Primavera Sound, no Porto, em junho passado. Durante a entrevista, entre outras coisas, o quarteto falou sobre as recordações que tem de Portugal e sobre as colaborações que fizeram com a australiana Courtney Barnett.