Questionado sobre o ambiente que se vive em festivais, Alex Trimble, vocalista dos Two Door Cinema Club, disse em entrevista à BLITZ que é inspirador. "Quando vês outra banda em palco e pensas que é melhor do que a tua, esforças-te mais", revelou o músico irlandês. Para ver no vídeo no topo desta página.

Recorde-se que os Two Door Cinema Club regressaram recentemente a Portugal, tendo subido ao palco no NOS Alive no passado fim de semana. O músico recordou outras passagens por território nacional e falou sobre os At The Drive In, uma das grandes influências da sua banda.