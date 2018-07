"[Em Portugal], os compositores e os cantores não conhecem o material com que estão a trabalhar. Trabalhamos com músicas e palavras. Um carpinteiro percebe de madeiras, sabe das suas durezas, das diferenças e das ferramentas. Em Portugal, as pessoas que compõem e cantam não sabem o que estão a fazer". Mas Gimba ajuda.

É este tipo de problemas que o músico vem agora resolver numa série que a BLITZ exibe semanalmente, intitulada "As Letras das Músicas". Trata-se, segundo o autor, "de um espaço semanal de cultura e lazer onde se vai dissecar e iluminar alguns recantos obscuros dessa arte muito nobre que é musicar palavras".

Gimba, nascido em Lisboa há 59 anos, é músico, autor e produtor português. Membro fundador dos Afonsinhos do Condado, foi padrinho de batismo dos Xutos & Pontapés, tocou e gravou com Os Irmãos Catita, em nome próprio e a solo. Produziu trabalhos de vários artistas, de José Cid a Vicente da Câmara. Fez música para televisão, rádio e publicidade. Edita em 2018 o seu segundo álbum a solo, Ponto G.