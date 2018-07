Os Two Door Cinema Club regressaram a Portugal no passado fim de semana para atuar no NOS Alive e a BLITZ falou com o vocalista, Alex Trimble, sobre as experiências da banda em solo nacional. O músico irlandês recordou, entre outras coisas, a última passagem pelo festival de Algés, em 2016: "as pessoas cantavam tão alto que eu não conseguia ouvir o que nós fazíamos". Veja no vídeo acima.

Na conversa com a BLITZ, Trimble falou também sobre o próximo álbum do grupo, que voltará a contar com produção de Jacknife Lee (colaborador de artistas como U2, Snow Patrol ou Biffy Clyro) e está praticamente terminado. "No primeiro disco era um bocado aquela cena 'somos jovens, não sabemos nada', o segundo era muito sobre as digressões e estar longe de casa e o terceiro éramos nós a ajustar-nos à forma como o mundo mudara. Este, vai em todas as direções".