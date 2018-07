No BLITZ MAG desta semana, apresentado por Iryna Shev: os grandes destaques de Super Bock Super Rock, que começa em Lisboa esta quinta-feira, e de MEO Marés Vivas, que arranca sexta-feira em Gaia; recordações do passado sábado, com a colaboração de Pearl Jam e Jack White no NOS Alive, em Algés; o magnífico novo trailer de "Bohemian Rhapsody", a 'biopic' de Freddie Mercury; o novo e sensual clip de Ariana Grande; um épico dos Guns N' Roses que já foi visto mil milhões de vezes...

Para ver no vídeo que pode encontrar no topo desta página e na SIC Radical.